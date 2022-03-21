Сана, 21 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Хуситы назвали условия прекращения обстрелов Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом 21 марта сообщает Al-Mayadeen.

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Ранее хуситы подвергли ракетному обстрелу объекты инфраструктуры на территории Саудовской Аравии. Под удар попали нефтехранилища саудовской государственной нефтедобывающей компании.

Как заявил глава движения хуситов Мухаммад аль-Бахити, удары будут продолжаться до тех пор, пока с Йемена не будет снята экономическая блокада.

«Йеменские удары по территории Саудовской Аравии будут продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада и действия саудовцев не будут осуждены по всему миру», — заявил аль-Бахити.