Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Ростовский поставщик тепла после коммунальной аварии на улице Малиновского в ночь на 21 марта извинился перед пострадавшими за «доставленные неудобства».

Georg Pik Аварийная. Теплосеть

«Администрация ООО «Ростовские тепловые сети» приносит свои извинения жителям за доставленные неудобства и просит при обнаружении течи, сильного парения, размыва грунта или дорожного покрытия соблюдать осторожность и немедленно сообщить о случившемся по телефону круглосуточной диспетчерской службы», — сказано в собщении.

На месте происшествия работают две ремонтные бригады в составе девяти человек и шести единиц спецтехники. Аварийный участок локализован.

ИА REGNUM сообщало, что кипятком выбило окна в квартирах, расположенных на третьем и четвёртом этажах. 13 человек, в том числе двое детей, с ожогами второй и третьей степеней были госпитализированы.