Подгорица, , 13:11 — REGNUM Решение Кремля причислить Черногорию к врагам государства России антиисторично, заявил президент Черногории Мило Джуканович, сообщает RTCG.

Мило Джуканович Stanko Gruden

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Он заявил, что Черногория никогда не была врагом России, но «выступает против такого антицивилизационного незаконного насильственного поведения».

На вопрос, может ли украинский кризис распространиться на Западные Балканы, Джуканович ответил, что «на протяжении всей истории Балкан никогда не было проблемой найти повод для новой войны».

«Помимо нерешенных вопросов, оставшихся после распада Югославии, благодатной почвой для разрушения является застой в евроинтеграции всего региона в последние годы. Это поощряет и укрепляет ретроградные силы, не видящие будущего нашей странах Европейского Союза», — заявил Джуканович.

По его словам, причин много, «и повод для новой войны можно найти практически в каждой из балканских стран».