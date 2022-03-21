Чебоксары, , 13:11 — REGNUM В Чувашии планируют закупить 210 наручных часов, где будет выгравирована надпись «От Главы Чувашской Республики». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот из документации Zakupki.gov.ru

Заказчиком является администрация главы Чувашии. Речь идёт о поставке сувенирной продукции — наручных мужских и женских часах с символикой двух различных видов.

«В центральной части циферблата нанесён герб Чувашской Республики с надписью, расположенной ниже в две строки, Чувашская Республика — Чувашия, выполненные в виде накладного знака золотистого цвета, на задней крышке часов гравировка в виде надписи, расположенной по кругу «От Главы Чувашской Республики», — говорится, в частности, документации.

Чиновникам понадобилось 210 наручных часов, в том числе 125 мужских и 85 женских.

Начальная цена закупки определена в размере 997 770 рублей. Заявки завершает принимать 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в целях оптимизации бюджетных расходов приостановили ряд закупок для государственных нужд, в том числе сувенирной продукции.

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