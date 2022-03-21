Владикавказ, , 13:09 — REGNUM В Северной Осетии за последние дни сервис Telegram уверенно обходит по популярности все остальные мессенджеры. В марте он вышел на первое место, увеличив трафик в 2,5 раза. При этом лидер по популярности в республике мессенджер WhatsApp опустился на вторую строчку, а Viber также остался на третьей, но существенно снизил число своих пользователей, говорится в исследовании компании «Мегафон», которая провела анализ интернет-трафика.

С телефоном (сс) bssmadeit

Эти изменения произошли на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям. Рост популярности Telegram при этом растет практически на всей территории России, он лидирует по числу пользователей в 82 регионах России. Исключения составляют лишь три субъекта Северного Кавказа — Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, где по-прежнему большинство абонентов предпочитает WhatsApp.

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