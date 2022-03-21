Москва, 21 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины поддержали российские хоры. Онипровели акцию солидарности, совместно исполнив песню «Хотят ли русские войны?».

(сс) Z

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В акции приняли участие исполнители различных возрастов, вероисповеданий, этнических групп. В время записи совместного ролика они находились в разных регионах России. Организаторы отметили, что слова песни звучат особенно актуально на фоне провокаций, которыми бросаются западные политики.

Автором песни стал поэт Евгений Евтушенко, осенью 1961 года посетивший страны Западной Европы и США. Во время поездки он не раз слышал один и тот же вопрос: «Хотят ли русские войны?»