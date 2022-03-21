21 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили реакцию депутата Кнессета (парламента) Израиля от партии «Ционут Дати» (религиозных сионистов) на выступление Зеленского перед членами израильского парламента.

Оксана Переможенко, , 15:33 — REGNUM Депутат Кнессета (парламента) Израиля от партии «Ционут Дати» (религиозных сионистов) Симхи Ротман 21 марта отреагировал на выступление Зеленского перед членами израильского парламента. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил политик, он не понимает украинского языка, но в случае если перевод речи главы Украины был точным, то последний попросил депутатов Израиля помочь так же, «как украинцы помогали евреям во время нацистской оккупации».

«Сразу скажу, что нам придется решительно отвергнуть его просьбу — мы же не изверги, мы как раз хотим всем народам нести добро», — саркастически отметил в своем сообщении Ротман.

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Заявление депутата Кнессета Израиля обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «Радио Стыдоба».

«Владимир Зеленский призвал Израиль отказаться от нейтралитета и вооружить страну системами ПРО. Также он попросил Израиль относиться к украинцам так же, как украинцы относились к евреям 80 лет назад во время войны. Местный депутат ответил, что его страна отвергает эту просьбу, так как они являются моральной нацией. Про преступления Бандеры, Шухевича, Мельника и прочих упырей Израиль не забыл. Восхваление убийц Зеленскому ткнули прямо в наглую морду», — пишет телеграм-канал «Запрещённая Украина».

Избиение евреев бандеровскими полицаями. Украина. 1941

«На фоне истеричного рукоплескания он и не заметит этого тычка в морду», — отметил Alex U.

«Как украинцы относились к евреям…». Евреи не забыли ничего. Один Бабий Яр чего стоит… Бандеровских рук дело», — добавил «Вот как-то так».

«Кто-то вообще его всерьез воспринимает? У всех попросил, везде отказали», — написала Ольга.

«Как украинцы относились к евреям 80 лет назад»… Да его только за эту фразу израильтяне должны ссаными тряпками гнать», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Его скоро все посылать будут. Задор прошёл. Газ нужен, нефть нужна. И кушать хочется. В США проклинают старика (имеется в виду Джо Байден. — О. П.). В Англии… готовятся ходить пешком. В Германии вообще предложили отказаться от мяса… Нравится ли эта история простым гражданам? Не думаю», — добавил AlDen.

«Всё-таки как красиво сказал израильский товарищ», — написала Лёля.

«Смотрел я его «выступление». И комментарии израильтян читал. В общем, лучше бы он молчал — еще хуже сделал», — отметил AntiK.

«Зазеркалье, а не Украина. Никогда не верил в то, что еврей, внук ветерана Советской армии, может прославлять нацистов — тех, кто расстреливал евреев в Бабьем Яру. Не верил, пока Зеленский не стал президентом Украины», — пишет Михаил.

«Они там столько лет переписывали историю, что в итоге поверили в придуманное сами», — с сарказмом отреагировал Ratsa.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Это уже даже не стыдно… Это уже не президент…» — написала Наталья.

«К сожалению, многие политики в нашем мире не учили историю ВОВ (Великой Отечественной войны. — О. П.) или не хотели ничего знать об этом. И, к счастью, что у еврейского народа не короткая память. Ни СССР, ни Россия никогда не педалировали тему предательства и жестокости украинцев в ходе войны. Скорее наоборот. Мир забыл или сделал вид, что забыл. И пытается из этих сегодняшних уродов сделать героев…» — добавила Ольга В.

«Кто этому клоуну тексты пишет? А он… читает, даже не вдумываясь», — подытожила Светлана.

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