Астана, 21 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Скопление грузовых машин на казахстанско-российской границе вызвано не запретами, а погодными условиями. Об этом 21 марта сообщил пресс-службе правительства Казахстана министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

«Уже появлялись сообщения, что якобы то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако данная информация не соответствует действительности», — отметил Султанов.

Он сообщил, что в районе пропускного пункта «Маштаково» почти десять дней были бураны и движение на дорогах закрывали. Из-за этого на границе скопилась многокилометровая очередь из машин. Также на пограничном посту были сбои электроэнергии, что задержало пропуск грузов с казахстанской стороны.

Султанов отметил, что в настоящее время дороги расчищены, машины пропускают через границу в нормальном режиме. Также в будущем планируется упросить пересечение границы, предоставив допуск на погранпосты инспекторам ветеринарной службы.