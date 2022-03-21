Джакарта, , 13:07 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок встретился 20 марта с президентом Индонезии Джоко Видодо, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Джоко Видодо Indonesia.go.id

Известно, что встреча представителей двух стран состоялась в кулуарах 144-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей на Бали с 20 по 24 марта.

Согласно опубликованным данным, стороны обменялись мнениями по различным вопросам, включая цепочки поставок и сотрудничество в сфере обороны.

Пак Бён Сок поделился опытом Южной Кореи по переносу административной столицы в город Седжон, а Видодо, в свою очередь, выразил намерение направить в Сеул посланника и лично посетить город Седжон.

Спикер южнокорейского парламента также попросил правительство Индонезии оказать поддержку южнокорейским предприятиям, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.