Москва, 21 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Рубль, который на прошлой неделе отыграл солидную часть потерь, начал торги 21 марта с просадки к бивалютной корзине, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги

«Впрочем, после первоначального скачка в район 108 руб., доллар утратил импульс и вернулся на уровни закрытия 18 марта у отметки 103 руб. Евро/рубль показывает аналогичную динамику и тоже близка к ликвидации утреннего ценового разрыва.

Российская валюта взяла паузу в технической коррекции, которая состоялась благодаря общему спаду напряженности в рядах инвесторов на прошлой неделе.

Неудивительно, что продолжить восстановление рублю не удалось — попытки дипломатического разрешения российско-украинского конфликта пока безуспешны, тогда как ультимативный характер переговоров только подпитывает страхи по поводу дальнейшего усугубления ситуации.

При этом стоит отметить снижение волатильности курса рубля и менее эмоциональные реакции игроков в сравнении с паническими движениями в конце февраля-начале марта.

Во многом это объясняется сочетанием поддерживающих мер властей и своего рода постепенной адаптации рынков к новой реальности.

Также отчасти понижательное давление на рубль выглядит сдержанным на фоне пробуксовки доллара, который испытывает трудности с возобновлением роста на международной арене.

Впрочем, «американец» в любом случае выигрывает как защитный актив, будучи готовым к новым взлетам на случай усугубления российско-украинского конфликта.

В ближайшей перспективе пара доллар/рубль может обосноваться в районе 110−100 руб., если не произойдет значимых потрясений», — пояснил эксперт.

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