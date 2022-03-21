Москва, , 13:07 — REGNUM Деятельность компании Meta в России должна быть немедленно запрещена. На этом в Тверском суде Москвы, где рассматривается заявление Генпрокуратуры РФ о признании экстремистской и запрете деятельности Meta Platforms в России, настаивает Федеральная служба безопасности РФ.

Запрет Silsor

«Деятельность организации Meta направлена против России и её вооруженных сил. Просим запретить деятельность Меtа и обязать исполнить это решение немедленно», — заявил представитель ФСБ, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией.

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Ведомство требует запретить, а территории России деятельности компании, которой принадлежат социальные сети Instagram и Facebook и мессенджер WhatsApp. Основанием для обращения в суд стало временное разрешение руководства компании для жителей ряда стран на размещение контента с призывами к насилию против российских граждан, в том числе и против президента России Владимира Путина.

Следственный комитет России в связи с действиями сотрудников компании Meta возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении российских граждан. В свою очередь Роскомнадзор ограничил работу Instagram и Facebook в России. Работу мессенджера WhatsApp было решено не ограничивать.

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