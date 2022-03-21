Волгоград, 21 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Волгограде назначены публичные слушания по изменению территориальной зоны земельного участка в Советском районе — это позволит узаконить самовольно построенный многоквартирный дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окна дома

В 2013 году мэрия выдала застройщику разрешение на строительство индивидуального жилого дома в переулке Рубиновом. Спустя год на участке оказался построен трёхэтажный 12-квартирный дом.

«Подобные постройки признаются незаконными и подлежат сносу. Сохранить и ввести в правовое поле изначально нелегальный многоквартирный дом возможно, если подтвердится его безопасность. На сегодня все необходимые обследования проведены», — отметили в администрации

Муниципалитет планирует изменить назначение участка с жилой зоны индивидуальных жилых домов на жилую зону смешанной застройки, это позволит завершить работу по признанию объекта легальным.

Общественные обсуждения продлятся до 20 апреля 2022 года.