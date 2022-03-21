Красноярск, 21 марта 2022, 13:06 — REGNUM Жительница Железнодорожного района Красноярска, труженица тыла Рахиль Ельдештейн 21 марта отмечает вековой юбилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Власти Красноярска поздравили юбиляршу, пожелали ей «здоровья, долголетия и неиссякаемого оптимизма».
Рахиль Ельдештейн родилась в Иркутске, но большую часть жизни провела в Красноярске. Отучилась на инженере в Сибирском технологическом институте. Более 30 лет работала в ОАО «Сибцветеметниипроект».
Является тружеником тыла. Награждена четырьмя юбилейными медалями за Победу, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года столетний юбилей отпраздновала жительница села Майма Республики Алтай, труженица тыла Василиса Курдюмова.
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