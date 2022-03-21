Буэнос-Айрес, , 14:02 — REGNUM Американская исполнительница Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) остановила собственное шоу в рамках фестиваля Lollapalooza в Буэнос-Айресе (Аргентина), чтобы помочь поклоннику. Информацию об этом 21 марта передаёт HipHopDX.

Doja Cat Скриншот с YouTube

Известно, что во время исполнения песни Options певица заметила, как один из зрителей пытался выбраться из давки, после чего экстренно попросила участников своей команды отключить музыку. Затем артистка обратилась к посетителям фестиваля с просьбой соблюдать дистанцию между друг другом и продолжила выступление лишь после того, как пострадавший оказался в безопасности.

Напомним, что 5 ноября 2021 года на американском фестивале Astroworld случилась массовая давка. В результате происшествия 10 человек погибли и несколько сотен получили различные травмы.

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