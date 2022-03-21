Буэнос-Айрес, 21 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Американская исполнительница Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) остановила собственное шоу в рамках фестиваля Lollapalooza в Буэнос-Айресе (Аргентина), чтобы помочь поклоннику. Информацию об этом 21 марта передаёт HipHopDX.

Скриншот с YouTube Doja Cat

Известно, что во время исполнения песни Options певица заметила, как один из зрителей пытался выбраться из давки, после чего экстренно попросила участников своей команды отключить музыку. Затем артистка обратилась к посетителям фестиваля с просьбой соблюдать дистанцию между друг другом и продолжила выступление лишь после того, как пострадавший оказался в безопасности.

Напомним, что 5 ноября 2021 года на американском фестивале Astroworld случилась массовая давка. В результате происшествия 10 человек погибли и несколько сотен получили различные травмы.