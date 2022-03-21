Екатеринбург, 21 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля и Мельникова произошло серьезное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. Пострадали семь человек. В том числе пешеходы. Об этом сообщили УГИБДД по Екатеринбургу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, автомобиль скорой помощи направлялся на вызов. С включенными световыми и звуковыми сигналами машина выехала на перекресток на красный свет. Здесь произошло столкновение с Mitsubishi Lancer. Иномарку отбросило на ограждение. В результате падения дорожного знака пострадали пешеходы.

Водитель легкового автомобиля пояснил, что якобы не заметил машину скорой помощи. В результате аварии пострадали семь человек: водитель «скорой» и два медицинских работника, водитель и пассажир иномарки и два пешехода. Их госпитализировали с различными травмами. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.