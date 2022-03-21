Барнаул, 21 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Алтайском крае вероятно ухудшение погодных условий. Об этом 21 марта сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По информации синоптиков, днём 22 марта будет дуть юго-западный ветер силой 10−15 м/с. Но его порывы могут достигать 22 м/с.

Ночью и утром местами возможны метели, на дорогах — сильная гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала в начале марта 2022 года.

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