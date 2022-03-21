Подгорица, 21 марта 2022, 13:02 — REGNUM По данным издания Pobjeda, в период с 7 декабря 2020 года по 15 февраля 2022 года в рамках программы экономического гражданства, государство собрало более 73 миллионов евро. Из этой суммы две трети или более 50 миллионов вложили российские граждане.
Согласно данным Центра гражданского образования, правительство Кривокапича предоставило в общей сложности 317 почетных гражданств, из которых 293 были экономическими
Из 317 новых гражданств 307 были предложены премьер-министром Здравко Кривокапичем, а остальные 10 неизвестны.
Из них 198 граждан России получили экономические паспорта Черногории.
После России больше всего новых граждан из Китая — 19, далее следуют Украина и Ливан — по 14.