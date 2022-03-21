Подгорица, , 13:02 — REGNUM По данным издания Pobjeda, в период с 7 декабря 2020 года по 15 февраля 2022 года в рамках программы экономического гражданства, государство собрало более 73 миллионов евро. Из этой суммы две трети или более 50 миллионов вложили российские граждане.

Черногория

Согласно данным Центра гражданского образования, правительство Кривокапича предоставило в общей сложности 317 почетных гражданств, из которых 293 были экономическими

Из 317 новых гражданств 307 были предложены премьер-министром Здравко Кривокапичем, а остальные 10 неизвестны.

Из них 198 граждан России получили экономические паспорта Черногории.

После России больше всего новых граждан из Китая — 19, далее следуют Украина и Ливан — по 14.