Москва, 21 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Чтобы стать удачливым человеком, нужно больше работать. Так полагают 21% жителей России из группы людей верящих в удачу (54%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Pxhere.com Счастливый билет

Также для удачи и везения в жизни необходимо быть целеустремленным, сохранять оптимизм (по 15%) и быть инициативным (11%). Мнения о способах стать удачливее зависят от возраста. Граждане старше 45 лет чаще придают значение трудолюбию (45−59 лет — 26%, старше 60 лет — 29%).

Также секретом удачи является работа над собой — 14% среди 60-летних против 8% среди всех опрошенных. У людей 18−24 лет на первом месте умение радоваться жизни (17%). Удача тянется к счастливым, считают 8% среди 18−24-летних и 2% среди всех опрошенных.

Опрос по телефону проведен среди 1600 граждан РФ старше 18 лет 13 декабря 2021 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, верят в удачу больше половины жителей России (54%), скорее не верят 42%.

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