21 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили осквернение памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, в Афинах и реакцию жителей Афин на этот акт вандализма.

Светлана Рыбина, , 15:36 — REGNUM Стихийный митинг жителей Афин в защиту памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на который неизвестные краской нанесли название и символ неонацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Спасибо жителям, которые чтят память борцов с нацизмом», — пишет Иван Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что греки ещё не до конца потеряли самоуважение, до сих пор чтут помять о тех людях, которые подарили им свободу.

«Молодцы греки! Неравнодушны оказались к истории, к своим предкам, а значит, и к своему будущему», — убеждена Ева А.

«Спасибо! Это ваш вклад, греки, в борьбу против нацизма в Европе! Вы не только отдаёте дань памяти советским воинам-освободителям, вы встали на защиту своей Родины от нацизма XXI века!» — поделился своим мнением Лариса Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что почерк вандалов прямо указывает на то, что они являются выходцами из Украины, которые, судя по всему, просто сбежали от кары, которую несут российские войска носителям нацистской идеологии.

Национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А это известная уже на весь мир бандеровская традиция — с памятниками воевать. Теперь и греки ознакомились с культурным уровнем украинских неонацистов», — отметил Евгений Л.

«Мда, воевать с монументами сил и смелости не нужно. Достаточно быть моральной падалью. Интересно, почему эти художники не на передовой на Украине? Или у них извращённый патриотизм разгорается тем сильнее, чем они дальше от родины?» — интересуется Даниил И.

«Ну, а что ещё могут сделать гнусные шароварные «хэрои», слинявших в мокрых шароварах от «ахрессора»? С памятниками воевать у них лучше получается, чем в бою настоящем себя показывать», — считает Сергей Н.

Часть людей полагает, что своими действиями украинские неонацисты создают определённое впечатление у европейцев от приехавших к ним беженцев с Украины.

«Ну что, понаехали в Европу свидомые и сходу начали гадить. Вот пусть «цивилизованные» увидят, кого поддерживали всё это время», — написала Рина Ю.

«С каждым таким действием от не сильно умных украинских бандеровцев всё больше людей убеждаются в правильности решения Путина организовать специальную военную операцию России по денацификации и демилитаризации Украины», — считает Татьяна С.

«На самом деле чем больше украинцы будут осквернять память героев на Западе, тем больше в Европе увидят, что Украина пахнет нацизмом. Эти бандеровцы своё дерьмо в себе держать не могут и выливают его на память не только русских, но и европейцев. Они тупицы. Сами себя сдают, а потом орут, что они якобы не нацисты. Нацисты, самые настоящие», — уверена Надежда П.

Напомним, 20 марта председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, в Афинах, на котором 19 марта неизвестные краской нанесли название и символ неонацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее жители Афин вышли на стихийный митинг к данному памятнику, а несколько человек оперативно очистили памятник от признаков вандализма.