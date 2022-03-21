Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM В школы Ростовской области зачислили 2662 школьников, эвакуированных из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 21 марта.

Школьники Kremlin.ru

«На сегодняшний день в донских школах обучается 2662 ребёнка из ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Россию прибыли более 250 тыс. беженцев, эвакуированных из республик Донбасса и с Украины. Такие данные приводил 17 марта донской губернатор Василий Голубев. По его словам, в последние дни поток беженцев из Донбасса и с Украины заметно вырос.

Читайте ранее в этом сюжете: В Россию эвакуировано более 250 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины