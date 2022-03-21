Екатеринбург, 21 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Членам правительства Свердловской области увеличат размер денежного поощрения. Соответствующий указ подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Ника Егорова Зарплата

В частности, ежемесячное денежное поощрение вице-губернатору и первому заместителю губернатора увеличат с 4,3 до 4,7 должностного оклада. Замгубернатора в качестве поощрения получат 4,1 оклада, министры и директора департаментов 2,7 оклада. Отметим, зарплата госслужащих зависит от нескольких факторов. Она состоит из оклада, надбавки за гостайну и дополнительных выплат. Указ губернатора вступит в силу с 1 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент России Владимир Путин объявил о планах повысить в стране МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников. Президент поручил правительству «рассчитать точные параметры такого повышения».