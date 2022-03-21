Тбилиси, , 12:56 — REGNUM Объём товарооборота между Грузией и Россией в январе-феврале 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 35,6% и составил $274,6 млн. Об этом говорится в отчёте, обнародованном 21 марта пресс-службой Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).

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По данным ведомства, Россия находится на втором месте по объёму товарооборота с Грузией. На российские рынки в основном экспортировались ферросплавы ($17,7 млн), минеральные воды ($17,2 млн) и вино ($7,2 млн).

Основной объём импорта в Грузию из России за два месяца составили поставки природного газа ($77,6 млн), нефтепродуктов ($30 млн) и муки ($22,9 млн).

Стоит отметить, что наибольший объём товарооборота у Грузии за отчётный период был с Турцией. Он вырос на 13,9% и составил $354 млн. Азербайджан по данному показателю оказался на третьем месте. С этой страной у Грузии объём товарооборота составил $245,8 млн, что на 9,8% больше, чем годом ранее. Общий товарооборот Грузии в 2021 году вырос на 49,3% и составил $2,5 млрд. Отрицательный баланс был около $0,4 млрд или 40,3% внешнеторгового оборота.