Саратов, 21 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Следственные органы Саратовской области выявили в интернете информацию об очередных нападениях собак на детей. Организованы проверки, сообщает региональное следственное управление СКР.

sandrapetersen Бездомная собака

В одной из публикаций говорится, что 19 марта на детской площадке рядом с домом №1 на улице Майской в Саратове бездомная собака напала на 13-летнего мальчика. С укушенной раной правой кисти ребенка доставили в больницу.

Еще один инцидент произошел на улице Тульской в Саратове. 20 марта у дома №27 на 13-летнюю девочку бросилась бездомная собака и прокусила ей голень правой ноги.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове мальчика госпитализировали в медучреждение с травмами, полученными в результате укусов бродячей собаки. По словам ребенка, животное напало 14 марта около дома №186 по улице Огородная.

Читайте также: Очередное нападение бездомной собаки на ребёнка проверяют в Саратове

Читайте также: В Смоленске стая бездомных собак напала на ребёнка