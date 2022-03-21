Москва, 21 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. То, что в РФ с 25% до 30% выросла доля жителей, которые расплачиваются наличными, нельзя считать существенным сдвигом в сторону использования наличных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Это следует воспринимать как краткосрочное явление, — заявила она. — Нет никаких особых оснований ждать, что тренд использования наличных денег будет усиливаться в долгосрочной перспективе, а стабилизация ситуации во многом определяется быстротой реакции банков на временно возникающие проблемы и их возможностью адаптироваться к изменившимся условиям работы».

По мнению Паниной, переход части жителей РФ на наличные деньги можно объяснить эмоциональными факторами.

«Например, когда возникли временные трудности в работе онлайн-кабинетов на мобильных устройствах и в работе некоторых платежных систем, что заставило граждан опасаться по поводу возможности быстро оплачивать свои покупки привычным способом. Свою роль играет также возросшая доля мошенничества с картами и хищения средств со счетов граждан, — сказала Панина. — Само по себе количество «налички» в обороте мало что значит для экономики любой страны. Важным является показатель процентного отношения наличности к общей денежной массе в стране, но и он в разных странах колеблется от 5% до 30%. Общепризнан тот факт, что чем более развита финансовая система страны, тем меньше этот показатель».

Как подчеркнула Панина, сокращение количества наличности поддерживает в стране макроэкономическую стабильность, препятствуя выводу из страны финансовых средств, и стабилизирует финансовые потоки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России доля расчетов наличными деньгами постепенно начнет снижаться.