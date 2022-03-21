Ставрополь, , 12:53 — REGNUM В Ставропольском крае оценили состояние озимых. Они внушают оптимизм. Их состояние позволяет надеяться на хороший урожай. Об этом сообщил 21 марта губернатор края Владимир Владимиров.

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«Первые оттепели позволили нам оценить состояние озимого клина. Сейчас всходы на всех двух миллионах гектаров в хорошем и удовлетворительном состоянии. Опасений в этой части нет. <…> Уверен, Ставрополье, будет с хлебом. Обеспечим не только себя, но и страну», — заявил Владимиров на своей странице в соцсети «Вконтакте».По его словам, сохранить озимые позволила достаточно мягкая зима и большее количество влаги в почве, а также забота аграриев. В настоящее время они уже вышли в поля и приступили к азотной подкормке всходов.

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