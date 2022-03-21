Таллин, 21 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум.

ChaozChris Эстония

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Представители мэрии Таллина выступили против предложения Партии зеленых Эстонии переименовать Московский бульвар в Киевский. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страныerr.ee со ссылкой на старейшину столичного района Ласнамяэ Юлианну Юрченко.

«Сейчас и так достаточно сложное время и накалять обстановку и эмоциональный фон еще больше подобными изменениями, по-моему, не стоит. Очевидно, такое решение вызовет дополнительное напряжение в местном сообществе», — объяснила позицию городских властей Юрченко.

Она добавила, что «учитывая сложность ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы должны стараться объединять людей».

Юрченко согласна с тем, что на городской карте может появиться место, посвященное Украине: «В городе есть зеленые зоны, не имеющие сегодня никаких имен, почему бы не присмотреться к ним? И, насколько мне известно, таллинская комиссия по топонимам обсудит эту тему уже в скором времени».

Ранее внепарламентская Партия зеленых Эстонии обратилась к городской управе Таллина с предложением переименовать расположенный в столичном районе Ласнамяэ Московский бульвар в Киевский.

Предложение «зеленых» также предусматривает, что окружающая Московский бульвар со стороны улицы Кивила зеленая зона станет называться Украинским парком. Помимо этого, политическая сила предложила покрасить парковые скамейки в этом районе в национальные цвета Украины.