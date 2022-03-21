Стокгольм, , 12:54 — REGNUM Внутри зданий Миграционного агентства Швеции по всей стране уже не протолкнуться, а очереди, в которых стоят беженцы с Украины в ожидании подачи заявки на политическое убежище, уже простираются за пределы помещений. В этой связи в ведомстве было принято решение, что украинские беженцы могут подавать заявки по интернету. Об этом 21 марта сообщило новостное агентство TT.

Стокгольм Øyvind Holmstad

Цифровой сервис начал свою работу 21 марта. Теперь заявителю не нужно физически посещать офис Миграционного агентства до тех пор, пока в ведомстве не рассмотрят дело о прошении убежища. Однако, пишут журналисты, если беженцам необходимо жилье, то прийти в офис Миграционного агентства Швеции все же придется.

Чтобы воспользоваться новой услугой, совершеннолетним беженцам с Украины требуется адрес электронной почты, мобильный телефон и цифровая копия паспорта или документа, удостоверяющего личность.

Заявитель также может добавить в свое прошение об убежище до трех взрослых членов семьи и до десяти детей в возрасте до 18 лет, опекуном которых он является.

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