Стокгольм, , 21:36 — REGNUM 21 марта самая популярная деловая газета Швеции Dagens Industri (DI) опубликовала результаты опроса Торговой палаты Стокгольма, которая ранее провела опрос среди нескольких сотен крупнейших столичных компаний на тему вступления страны в НАТО.

Стокгольм. Швеция

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Оказалось, что шесть из десяти стокгольмских компаний выступают за членство Швеции в НАТО. Отмечается, что Стокгольмская торговая палата разослала запрос более чем 350 компаниям уже после начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Руководство компаний также попросили ответить, как они относятся к санкциям Запада против России. Две трети опрошенных компаний сочли их слишком слабыми.

«При этом несколько компаний заявили, что осознают негативные последствия санкций», — пишут журналисты.

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