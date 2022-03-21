Стокгольм, 21 марта, 2022, 21:36 — ИА Регнум. 21 марта самая популярная деловая газета Швеции Dagens Industri (DI) опубликовала результаты опроса Торговой палаты Стокгольма, которая ранее провела опрос среди нескольких сотен крупнейших столичных компаний на тему вступления страны в НАТО.

Стокгольм. Швеция

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Оказалось, что шесть из десяти стокгольмских компаний выступают за членство Швеции в НАТО. Отмечается, что Стокгольмская торговая палата разослала запрос более чем 350 компаниям уже после начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Руководство компаний также попросили ответить, как они относятся к санкциям Запада против России. Две трети опрошенных компаний сочли их слишком слабыми.

«При этом несколько компаний заявили, что осознают негативные последствия санкций», — пишут журналисты.