Москва, , 12:49 — REGNUM Складывающиеся беспрецедентные условия с точки зрения навязывания ненависти ко всему русскому требуют беспрецедентных решений. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, расширяющий наказания за фейки о России, в частности о работе госорганов страны за рубежом.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очевидно, что ситуация, с которой мы сталкиваемся, абсолютно беспрецедентная с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому, будь то российские представительства, российские граждане, будь то иностранные граждане, русские по происхождению», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что это требует соответствующих решений, добавив при этом, что не знаком с текстом законопроекта.

«Но в конкретном плане, о каких именно [решениях идёт речь] в контексте этого законопроекта я не могу ничего сказать, я с ним не знаком», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в поддержал поправки о введении наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом, в том числе участвующих в специальной военной операции.

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Новые нормы коснутся в том числе Росгвардии, МЧС, а также российских посольств. Как следует из документа, за это будет предусмотрена такая же ответственность, как за распространение фейков о Вооружённых силах РФ — до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в стране вводится уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.

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Согласно новой статьи в УК РФ (207.3) «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ"нарушителю грозит лишение свободы на срок до трёх лет или штраф до полутора миллионов рублей. Кроме того, срок лишения свободы по этой статье может быть назначен судом до 15 лет, если ложная информация о действиях российской армии повлекла за собой тяжкие последствия.

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