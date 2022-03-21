Брюссель, 21 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран, входящих в Евросоюз, обсудят санкции против нефтяной отрасли России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Жозеп Боррель

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21 марта в Брюсселе состоится заседание глав МИД стран ЕС. Борреля спросили, будут ли на заседании обсуждаться санкции против российского нефтяного сектора.

«Министры обсудят это», — сказал Боррель.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал обсудить антироссийские санкции в нефтяной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствия введения эмбарго на поставки российской нефти серьёзно отразятся на мировом рынке и ухудшат энергобалансы в Европе.

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