Симферополь, , 12:47 — REGNUM Жители украинских городов Мариуполь и Мелитополь, эвакуированные в Крым, рассказали журналистам о жизни на оккупированных нацистами территориях.

Националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021 (сс) Wanderer777

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«Трупы не убирают, они просто валяются, они не дают им нам убирать. Кто подскочил, замотали в одеяло, выкопали ямку во дворе, зарыли. Это всё — нацики, россиян там нет. Это наши творят такое. Они камня на камне не оставляют», — рассказывает на видео, опубликованном «Крыминформом», жительница Мариуполя.

Она вместе с внучкой приехала в Крым накануне, 20 марта. Сейчас они находятся в одном из пунктов временного размещения.

«Люди! Нет ничего дороже света, воды, хлеба. Когда мы его не видели, когда мы 21 день сидели грязные. Мы — ладно. Но нам жалко внуков, жалко детей, которые просто не видят свет. А люди выходят подышать из бомбоубежища — прилетает очередная [ракета], и все разлетается, руки, головы валяются. Разве можно это выдержать??? И это — 21 век. Вот внучка моя, она вчера этот хлеб схватила и просто ест, потому что мы не видели хлеба сколько», — рассказала женщина.

«Говорят, что нет нациков. Свастика, в открытую, — рассказывает жительница Мелитополя, также эвакуированная в Крым. — Они были у нас в Мелитополе в 2014 году, квартировались. Я работала на маршрутках, отправляла маршрутки. Подходят, у них в открытую [свастика]. Нету нацизма…«

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Российские регионы, в том числе Крым, принимают граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины.