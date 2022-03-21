Красногорск, 21 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Особое внимание в своей работе властям Подмосковья следует уделять вопросам, которые сейчас больше всего волнуют жителей. Об этом 21 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Нам даны все ресурсы, чтобы власть на местах более внимательно относилась к тому, что волнует человека. Наша задача — своевременно, доходчиво объяснить всё, что касается социальных выплат», — сказал Воробьёв.

Также глава региона поручил оказывать активную поддержку всем отраслям экономики Подмосковья.