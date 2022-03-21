Москва, 21 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Верят в удачу больше половины жителей России (54%), скорее не верят 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Ольга Мишунькина Пальцы крестиком на удачу

73% граждан, верящих в удачу, считают, что на нее можно повлиять. Не видят таких возможностей 20%.

В группе опрошенных, где верят в удачу, чаще оказывались оптимисты — 63% представителей этой группы верят в удачу, во второй — пессимисты (52%).

Фаталисты разделились поровну — 47% верят в удачу, 48% нет. Также чаще других склонна верить в удачу молодые люди 18−24 лет (61%), реже других — граждане в возрасте старше 60 лет (50%).

Опрос по телефону проведен 13 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, придерживаются различных суеверий и примет большинство жителей России.

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