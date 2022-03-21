Стокгольм, 21 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Ежегодно королевская семья Швеции получает на свое содержание 149 миллионов крон или порядка 15 миллионов евро. Как сообщила 21 марта радиостанция SR, в будущем шведские налогоплательщики смогут более подробно изучить, на что идут деньги.

Frankie Fouganthin Королева Сильвия и король Карл XVI Густав по пути к замковой церкви. Швеция

В годовом отчете о содержании королевской семьи, который будет опубликован в апреле, никаких подробностей представлено не будет. Однако в документе будут указаны три рамочные суммы: одна на содержание королевской четы, другая — для наследной принцессы Виктории и принца Даниэль и третья — для принца Карла Филипа и принцессы София.

Суперинтендант офиса риксмаршала Ян Лидман уже анонсировал, что в дальнейшем финансовая отчетность будет содержать более подробные детали.

«Но и с уважением к частной неприкосновенности. Поэтому мы считаем правильным сделать этот шаг сейчас», — сказал Лидман в эфире SR.