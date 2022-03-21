Донецк, 21 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Александровка, сообщили 21 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

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В результате обстрела оказались повреждены жилые дома на улицах Школьная и Ленина, произошло возгорание. В штабе рассказали, что подробности случившегося уточняются и призвали жителей не выходить из домов без лишней надобности.

Как сообщало ИА REGNUM, проводится эвакуация жителей города Рубежное ЛНР и города Ясиноватая ДНР из-за обстрелов ВФУ.