Стокгольм, , 12:51 — REGNUM После 2015 года «Шведские демократы» неоднократно заявляли, что Швеция должна полностью прекратить принимать новых беженцев до того, как проблемы с интеграцией десятков тысяч уже прибывших лиц не будет завершена. Однако партия пересмотрела свою политику, чтобы сделать исключение в отношении беженцев с Украины. Об этом 21 марта написала газета Dagens Nyheter.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кристофер Ларссон, лидер фракции «Шведских демократов» в Карлскруне, рассказал в интервью DN, что его партия с «распростертыми объятиями» готова принять сотни украинских беженцев, которые ежедневно приезжают в город. По его словам, беженцы с Украины «думают так же, как и мы (шведы — прим. ИА REGNUM)».

«Они христиане, если можно так сказать. Если бы Карла XII не выбили из Полтавы, то Украина могла бы быть шведской […] эти люди привыкли работать, а не просто получать все на блюдечке с голубой каемочкой», — заявил Ларссон.