Магнитогорск, Челябинская область, , 12:45 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области задержан гражданин, обманувший пожилых людей на 800 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Мошенник

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Под подозрение попал житель Златоуста, родившийся в 1987 году. Он не имеет постоянного места работы и ранее был судим за имущественные преступления. Пожилым он сообщал, что их родственники попали в ДТП, и требовал деньги за не возбуждение уголовного дела. От его действий пострадали три человека.

Теперь ему грозит шесть лет колонии. Суда он ждёт в СИЗО.