Магнитогорск, Челябинская область, 21 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области задержан гражданин, обманувший пожилых людей на 800 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Metapop.com Мошенник

Под подозрение попал житель Златоуста, родившийся в 1987 году. Он не имеет постоянного места работы и ранее был судим за имущественные преступления. Пожилым он сообщал, что их родственники попали в ДТП, и требовал деньги за не возбуждение уголовного дела. От его действий пострадали три человека.

Теперь ему грозит шесть лет колонии. Суда он ждёт в СИЗО.