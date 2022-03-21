Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Два рейса скоростного поезда «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом будут отменены летом из-за ремонтных работ. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с чемоданом выходит из «Сапсана»

Изменение расписания скоростных поездов связано со строительными работами на Курском вокзале в Москве. Движение рейсов № 759/760 сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород и № 775/776 Нижний Новгород — Санкт-Петербург будет приостановлено летом, начиная с 30 июня 2022 года.

Дату, до которой будет действовать ограничение, в пресс-службе не уточняют. Пассажиров просят планировать поездки заранее с учётом этих изменений.