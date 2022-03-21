Сызрань, Самарская область, , 20:19 — REGNUM В Сызрани (Самарская область) благодаря нацпроекту «Культура» начали модернизировать библиотеку им. Маршака на улице Лазо. Как сообщает министерство культуры региона, в скором времени она станет первой детской модельной библиотекой в городе.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

После реконта там намерены проводить фестивали, акции, конкурсы, встречи с интересными людьми, интеллектуальные турниры, тренинги креативности, краеведческие экскурсии.

В ходе работ планируют сменить инженерные сети, электропроводку, восстановить горячее водоснабжение, обновить полы, сделать ремонт стен и потолков.

«Кроме того, мы сразу задумали по-иному организовать зоны, что потребовало перепланировки. Наметили обеспечить и доступную среду для маломобильных граждан. Весь этот ремонт уже завершен», — пояснила директор Централизованной библиотечной системы Сызрани Светлана Кочергина.

Детскую библиотеку-филиал № 17 посещают около двух тысяч человек — дети, их родители, педагоги и воспитатели. Заведующая филиалом Елена Похожельская говорит: опрос показал, что больше всего читателям нравятся активные формы мероприятий — квесты, квизы, акции, конкурсы, интерактивные коммуникативы.

«В соответствии с такими запросами разработали и функциональные зоны. Их количество на прежних площадях увеличилось с трех до семи. Это будут векторы цифровой самореализации, раннего развития, событий, проектно-творческая мастерская», — отметила Похожельская.

Директор Самарской областной универсальной научной библиотеки Светлана Пряникова считает, что в библиотеках региона работают настоящие энтузиасты своего дела, которые готовы для новых проектов.

«На базе библиотек где-то работает театр, где-то музей. По сути, библиотеки своеобразные точки притяжения — их знает население, сюда приходят семьями провести время. Уже сейчас многие вопросы можно решить, используя имеющиеся ресурсы», — отметила она.

Напомним, Самарская область находится в группе регионов-­лидеров по качеству реализации нацпроекта «Культура». Он, в частности, предусматривает модернизацию 520 детских школ искусств и переоснащение не менее 740 муниципальных библиотек по модельному стандарту, а также реконструкцию 40 детских театров.