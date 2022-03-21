Москва, , 12:44 — REGNUM В России вскоре будет принят закон о специальных административных районах. Об этом 21 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге.

Максим Решетников Zampolit.com

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«Закон о специальных административных районах, тоже готовится ко второму чтению, к третьему. Мы серьёзно упрощаем процедуру переезда российских компаний из зарубежных юрисдикций в российскую, два таких специальных административных района у нас существует — в Калининграде и во Владивостоке», — заявил Решетников.

«Спрос у компаний очень большой на это, мы встречаемся с бизнесом постоянно», — указал он.