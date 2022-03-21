Джакарта, , 12:43 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто вручил сувениры наследному принцу Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Прабово Субианто вручил принцу Абу-Даби винтовку SS2 V5 с гравировкой имени принца, написанной арабской вязью, позолоченный пистолет G2 Elite, на котором также было написано имя принца Абу-Даби. Эти два сувенира изготовила индонезийская компания PT Pindad.

«Министр обороны также вручил принцу традиционный индонезийский крис с острова Бали», — говорится в заявлении министерства обороны Индонезии.

Стороны обсудили усилия по расширению сотрудничества в оборонном секторе, включая стратегические отрасли, между Индонезией и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева дала интервью изданию Indonesia Business Post об экономических отношениях между странами.

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