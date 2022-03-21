Казань, 21 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту сокрытия денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов возбуждено в отношении руководства организации в Татарии, специализирующейся на производстве силикатного кирпича. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Kakprosto.ru Налоги

В 2020—2021 годах на предприятии, зная о просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 8,5 млн рублей, при наличии предпринятых мер налоговым органом по взысканию недоимки, осуществили через третьих лиц расчеты с контрагентами на сумму более 24,6 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с декабря 2020 года по апрель 2021 года оренбуржец при расчетах со своими контрагентами через третьих лиц использовал счета сторонних организаций, минуя свой расчетный счет. В результате он скрыл свыше 3 млн рублей, за счет которых должно производится взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

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