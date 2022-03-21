Донецк, , 12:41 — REGNUM Украинские военные скоро не смогут обстреливать Донецк, недавние обстрелы были, вероятно, одними из последних. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Памятник Ленину в Донецке Отряд Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

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Он отметил, что силы республики продолжают развивать наступление в направлении Авдеевки, Марьинки, Песков, где у украинских военных есть серьёзные укрепления. Тем не менее, подразделения ДНР продвигаются.

«В последние дни, я думаю, что это уже одни из последних обстрелов, но они будут присутствовать по окраинам Донецка, по Петровскому району, ему очень серьёзно сейчас достаётся», — сказал Пушилин.

Глава республики подчеркнул, что силы ДНР должны сейчас как можно скорее отодвинуть противника. Тогда украинские силовики даже теоретически не смогут достать до Донецка и других городов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК проинформировали о двух обстрелах Донецка со стороны ВСУ в течение 30 минут. По городу выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» и восемь артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

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