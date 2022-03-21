Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM Коммунальная авария на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали 13 человек, произошла на отремонтированном шесть лет назад участке теплотрассы. Об этом 21 марта заявил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Теплотрасса Onf.ru

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«В причинах аварии сейчас разбираются компетентные органы. Ремонт проводился по плану, шесть лет назад труба была отремонтирована. Сейчас сорвало латку. Я думаю, что она должна была работать дольше. Сейчас нужно проверить, качественно ли была выполнена сварка»,— уточнил он телеграм-каналу Don Mash.

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Ответственность за состояние теплотрассы несёт компания «Лукойл». Ресурсоснабжающая организация отремонтирует не только участок теплотрассы, но и выполнит ремонт в повреждённых кипятком квартирах.

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