Москва, 21 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. На минувшей неделе (14−18 марта) состоялось небольшое ралли криптовалют и акций технологических компаний США, которые находятся в режиме коррекции с ноября 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«Рост котировок рискованных инструментов в подобных условиях выглядит странно.

Геополитическая напряженность сохраняется, а это в свою очередь не только способствует высокой неопределенности по сырьевым активам, но и усугубляет ситуацию с инфляцией, негативно влияющей на восстановительные процессы в глобальной экономике.

А тут еще и представители ФРС США заявили, что готовы повышать процентную ставку на каждом заседании до конца 2022 года, надеясь при этом на отсутствие негативного эффекта на рынок труда.

Самое интересное, что если на фондовом рынке наблюдается позитив, то на долговом инвесторы явно опасаются возникновения рецессии: разница между доходностью 2-летних и 10-летних трежерис устремилась к нулю.

Это свидетельствует о серьезных сомнениях в будущем американской экономики. Обычно значения ниже нуля наблюдаются в преддверии кризисов.

Таким образом, обманываться краткосрочной смене настроений на рынке не стоит: для активной покупки активов стоит дождаться появления более серьезных поводов для позитива, а их пока не ожидается.

В таких условиях BTC вполне способен продолжить падение до отметки в $35 тысяч», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Эксперт прогнозирует падение курса биткоина до $27 тысяч