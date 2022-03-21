Москва, , 12:38 — REGNUM В России идёт подготовка по смягчению таможенно-тарифного регулирования. Об этом 21 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге.

Максим Решетников Kremlin.ru

«Мы ожидаем сессию Государственной Думы и Совета Федерации. Соответственно, много инициатив либо приняты были в первом чтении и идут на второе чтение, что-то идёт поправками ко второму чтению», — заявил Решетников.

«Из ключевого то, что пойдёт по линии Министерства экономического развития — это принятие закона по особым экономическим зонам, в рамках которого также будут особые полномочия даны Российскому экспортному центру по поддержке, в том числе импорта, и ещё ряд мероприятий в сфере таможенно-тарифного регулирования. Плюс к этому идёт закон о специальных административных районах, тоже готовится ко второму чтению, к третьему», — указал он.