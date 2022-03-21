Вашингтон, 21 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин подвергла критике решение Вашингтона выделить деньги Киеву.

Здание Палаты представителей США

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На своей странице в Twitter Грин написала, что украинские военные пытают свой народ, и американские власти должны потребовать от президента этой страны Владимира Зеленского остановить это.

«Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжелым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к нацистским группировкам, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей», — написала конгрессмен.

Как сообщало ИА REGNUM, информация, которую жители США получают о происходящем на Украине, не объективна. Действия России на украинской территории носят исключительно оборонительный характер, заявил бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун.